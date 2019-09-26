Воронеж, 26 сентября, 2019, 10:07 — ИА Регнум. Сведения, полученные в единой информационной системе органов ЗАГС с октября 2018 года, представил заместитель руководителя ФНС России Дмитрий Григоренко на Всероссийском совещании с руководителями органов ЗАГС в Воронеже. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Густав Климт. Поцелуй (фрагмент). 1907-1908

Так, с момента введения новой электронной системы в ней было зарегистрировано более 5 млн записей об актах гражданского состояния, включая 1,5 млн записей о рождении, 900 тысяч записей о заключении брака.

«66% супругов в первый раз вступают в брак. Средний возраст жениха в России — 32 года, а невесты — 30 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мальчиков в России рождается больше, чем девочек, на 1,46%. При этом в 37,59% случаев ребёнок является первым в семье. Наиболее популярными мужскими именами стали Артём, Александр, Михаил, женскими — София, Виктория и Анна. Средний возраст матери составляет от 25 до 35 лет (65%).

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