Ярославль, 26 сентября, 2019, 10:04 — ИА Регнум. По факту затопления плавучего ресторана в Ярославле возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба». Дебаркадер, который в речном реестре называется плавучим объектом «Д-241», затонул 25 августа в районе поселка Парково.

Затонувший плавучий ресторан

«В настоящее время следствием принимаются меры к поднятию дебаркадера для установления суммы причиненного ущерба. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших данному происшествию», — сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте.

Максимальное наказание по данной статье уголовного кодекса предусматривает два года лишения свободы либо арест до шести месяцев либо принудительные работы или штраф до 300 тысяч рублей.