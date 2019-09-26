Варшава, 26 сентября, 2019, 10:12 — ИА Регнум. Пункт управления американскими войсками на Востоке Европы будет перенесен из Германии в Польшу. Об этом заявил польский министр национальной обороны Мариуш Блащак 26 сентября в эфире «Польского радио».

Президент Польши Анджей Дуда и президент США Дональд Трамп

«Американскими силами будут командовать не из Германии, как сейчас, а из Польши», — сообщил военный министр.

Он рассказал, что командование будет осуществляться из города Познань.

Как передавало ИА REGNUM, 24 сентября президент Польши Анджей Дуда объяснил подписание декларации о расширении военного сотрудничества с США «агрессией» России в отношении других стран. Он уверен, что размещение американских солдат позволит предотвратить новые конфликты.