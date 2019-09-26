Ивдель, Свердловская область, 26 сентября, 2019, 10:03 — ИА Регнум. Ивдельский городской суд вынес решение в отношении жителя посёлка Атымья, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде 10 с половиной лет лишения свободы. Приговор может быть обжалован в вышестоящей судебной инстанции.

Следствием установлено, что преступление произошло ночью 10 мая 2019 года на почве неприязненных отношений, возникших между мужчинами. Потерпевший оскорбил бывшую сожительницу подсудимого. В результате житель Атымья решил «защитить честь» своей дамы и начал избивать обидчика. В результате полученных многочисленных травм головы и туловища, потерпевший скончался.