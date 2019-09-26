Москва, 26 сентября, 2019, 09:58 — ИА Регнум. На валютных торгах 25 сентября курс российского рубля по отношению к американскому доллару качнулся к противоположной границе диапазона 63,50−64,50, к середине дня приблизившись к отметке в 64,40, теряя 0,8%, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Несмотря на казалось бы активную динамику и достаточный по негативности внешний фон от падения цен на нефть и давления на рисковые активы, гравитация круглого уровня 64,00, смогла удержать курс рубля, оттащив его от края диапазона обратно к себе.

Сегодня, 26 сентября, на глобальных рынках ситуация нейтральна и видимо такие настроения сохранятся вплоть до конца дня.

Определенную волатильность (63,80−64,50) ближе к вечеру может вызвать публикация данных по ВВП США и выступления глав европейского и британского центральных банков.

Однако этого вряд ли будет достаточно, чтобы магнитный уровень 64,00 потерял свою власть над рублем», — считает эксперт.

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