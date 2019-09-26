Нью-Дели, 26 сентября, 2019, 10:50 — ИА Регнум. Один из лидеров правящей партии Индии «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) и член верхней палаты парламента Индии Субраниам Свами заявил о том, что Китай серьезно обеспокоен сближением Индии и США, поскольку Индия может выступать глобальным противовесом влиянию Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает индийское новостное агентство Джагран.

(сс) James N. Mattis Индия и США

Такое заявление Субраниам Свами сделал в качестве приглашённого лектора в Университете Цинхуа в Пекине, где он читал лекцию об успехах в развитии Китая за последние 70 лет. Индийский парламентарий заявил о том, что Индия настолько же обеспокоена поддержкой Пакистана Китаем, как Китай обеспокоен сближением Индии и США, но индийскому руководству приходится рассматривать Китай как стратегическую угрозу, поэтому Индия продолжит наращивать связи с США.

Субраниам Свами выразил надежду на создание неформального диалога между представителями Индии, Пакистана и Китая, где будут обсуждаться исключительно проблемы противодействия терроризму.