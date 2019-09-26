Вашингтон, 26 сентября, 2019, 09:50 — ИА Регнум. В вопросе о выделении военной помощи Украине министерство обороны США будет оценивать успехи Киева в борьбе с коррупцией. Об этом 26 сентября сообщил на встрече с журналистами глава оборонного ведомства США Марк Эспер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

«Насколько я помню, это было указано в законе, что необходим осязаемый прогресс в борьбе с коррупцией. Так что это одна из многих вещей, которые, как я думаю, мы должны продолжать оценивать», — заявил глава американского военного ведомства в ответ на вопрос о том, разделяет ли минобороны США позицию Белого дома о необходимости борьбы с коррупцией на Украине.

При этом он отметил, что коррупция является для Пентагона очень серьезным вопросом, вызывающим беспокойство с точки зрения межведомственного взаимодействия, а также вызывающим вопросы у Конгресса.

«Когда я говорил с моим (украинским) коллегой одну или две недели назад, я поднял именно этот вопрос — они должны разобраться с коррупцией, потому что мы обязаны ответственно обращаться с деньгами налогоплательщиков», — добавил Марк Эспер.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 24 сентября, президент США Дональд Трампраспорядился приостановить выделение $400 млн Украине в качестве военной помощи из-за высокого уровня коррупции в этой стране.

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