Анкара, 26 сентября, 2019, 22:00 — ИА Регнум. Глава турецкого общества AKTOB Эркан Ягджи заявил: «Туристический сектор Турции на сегодняшний день преодолел многие трудности, я не сомневаюсь, что он справится и с кризисом, порожденным банкротством Thomas Cook».

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По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Эркан Ягджи отметил: «Сейчас у нас находится около 21 тыс. британских туристов, большая часть — в эгейском и средиземноморском регионе. Мы постоянно находимся на связи с министром культуры и туризма Турецкой Республики Мехметом Нури Эрсоем. Мы оговаривали меры и шаги, вследствие которых наши иностранные гости и туристический сектор будут затронуты кризисом минимально».

Эркан Ягджи добавил: «Мы следим за развитием событий, делимся ими с коллегами по сектору, мы должны действовать хладнокровно. Министерство культуры и туризма сейчас работает над пакетом помощи».