Горловка, ДНР, 26 сентября, 2019, 09:53 — ИА Регнум. В посёлке шахты имени Гагарина на окраине Горловки повреждено остекление дома и школы, сообщили 26 сентября в пресс-службе МЧС ДНР.

ИА Красная Весна Солдаты ДНР в поселке Горловка

«В посёлке шахты имени Гагарина в Никитовском районе Горловки вследствие попадания взрывоопасных предметов повреждено остекление оконных блоков в доме и общеобразовательной школе», — сказано в сообщении.

Как сообщало «Донецкое агентство новостей», ранее мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что в ходе обстрела боевиками ВСУ посёлка Гольмовский, были повреждены дом, постройки и автомобиль.

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