Уфа, 26 сентября, 2019, 09:22 — ИА Регнум. 317 км дорог планируют отремонтировать до конца года в Башкирии. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба республиканского государственного комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Torange.biz Ремонт дороги

По словам чиновников, в текущем году планируется закончить строительство и реконструкцию 24 км дорог с асфальтовым покрытием.

Кроме этого, будут построены и реконструированы 8 мостов длиной 583 погонных метров и сделан капитальный ремонт моста протяженностью 20 погонных метров.

Отмечается, что до конца года будет отремонтировано 317 км дорог и 13 мостов общей протяженностью 1303 погонных метров.

Напомним, что всего на балансе в управлении дорожного хозяйства Башкирии находятся около 14 тысяч км автомобильных дорог, 1043 мостовых сооружения.