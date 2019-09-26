Вашингтон, 26 сентября, 2019, 09:23 — ИА Регнум. Сенатор Элизабет Уоррен обошла бывшего вице-президента Джо Байдена по результатам свежего опроса, проведенного в США для оценки поддержки демократических кандидатов на следующих президентских выборах, сообщает The Hill.

(сс) Marc Nozell Джо Байден

Уоррен получила поддержку 27% избирателей-демократов и беспартийных, в то время как у Байдена было 25% — согласно данным исследовательского центра Университета Квиннипиак, опубликованным в среду. С августа рейтинг Уоррен вырос на 8, в то время как рейтинг Байдена упал на 7 пунктов.

У сенатора Берни Сандерса, который после выдвижения Байдена шел вторым за бывшим вице-президентов, сейчас есть поддержка 16% респондентов-демократов. Мэр города Саут Бенд Пит Баттигиг получил 7%, калифорнийский сенатор Камала Харрис — 3%.

В Университете отмечают, что с марта, когда исследовательский центр начал проводить данные замеры, Байден впервые уступил первое место.

Опрос проводился 19−23 сентября, в дни скандала, разгоревшегося вокруг деятельности семьи Байдена на Украине.