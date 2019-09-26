Сеул, 26 сентября, 2019, 09:08 — ИА Регнум. В первой половине 2019 года процентный доход шести крупных банков Южной Кореи, таких как Kookmin Bank, Shinhan Bank, Woori Bank, KEB Hana Bank, Citibank Korea и Standard Chartered Korea, увеличился до 21 трлн вон (~$17,5 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, это самый высокий показатель со второй половины 2012 года.

Известно, что в 2012 году процентный доход шести крупных банков страны превысил отметку в 12 трлн вон (~$10,01 млрд), однако в период 2013—2014 годов полугодовой доход, напротив, сократился до 10 трлн вон (~$8,34 млрд), в 2015—2016 годах — до 9 трлн вон (~$7,5 млрд).

По данным специалистов ЦБ, спад дохода связан с падением процентной ставки с 3,25% до 1,25% в 2016 году. Однако в первой половине 2017 года процентный доход банков вновь вырос до 10 трлн вон (~$8,34 млрд), в 2018 году — до 11 трлн вон (~$9,17 млрд).

Отмечается, что данный рост вызван увеличением объема кредитования физических и юридических лиц. Однако представители Банка Корея ставят под сомнение дальнейшее увеличение процентного дохода, так как недавно банк понизил ключевую ставку до 1,5%.