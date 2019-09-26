Тула, 26 сентября, 2019, 09:12 — ИА Регнум. С 27 по 29 сентября в второй раз в тульском кластере «Октава» пройдет фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего». Основные темы фестиваля этого года — технологии, город, дизайн, кино, звук, театр и бизнес. Об этом сообщает портал Strelka Mag.

Иван Шилов ИА REGNUM Тула

На территории творческого индустриального кластера «Октава» в Туле пройдут лекции, воркшопы, открытые дискуссии, круглые столы, концерты и кинопоказы. Урбанисты, архитекторы, бизнесмены, режиссёры и другие эксперты расскажут о лидерстве в креативных индустриях и способах менять города. Музыкальными хедлайнерами фестиваля стали YANIX, Boulevard Depo и OBLADAET.

Cреди участников фестиваля — арт-директор Readymag Стас Аки, преподаватели» НИУ ВШЭ Елена и Иван Митрофановы, драматург «Гоголь-центра» и автор сценария фильма «Кислота» Валерий Печейкин, руководители архитектурного бюро Orchestra Екатерина Гольдберг и Эдуард Моро, урбанист и представитель программы Архитекторы. рф Артем Герасименко.