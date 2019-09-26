Тобольск, Тюменская область, 26 сентября, 2019, 08:58 — ИА Регнум. В Тюменской области завершено строительство вторых путей от Тобольска до Сургута. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Движение поездов организовано по двухпутному участку протяженностью 437,5 километров. Одновременно внедрена современная система электрической централизации, позволяющая в он-лайн режиме контролировать работу станций, движение поездов, управлять стрелками и сигналами, используя надежные каналы связи.

Отмечается, что развитие направления Тобольск — Сургут — Коротчаево позволит обеспечить потребности предприятий топливно-энергетического комплекса в перевозках сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, а также увеличить в два раза пропускную способность направления, объём перевозок может достичь 40 млн тонн грузов в год.