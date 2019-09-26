Челябинск, 26 сентября, 2019, 08:58 — ИА Регнум. В Челябинской области намерены увеличивать объёмы финансирования ремонта автодорог. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на встрече с и. о. главы миндортранса региона Алексеем Нечаевым.

Иван Шилов ИА REGNUM Дорога

«Мы будем увеличивать количество средств на ремонт автодорог», — отметил губернатор.

Он также призвал кандидата в министры внимательно подойти к поставленным задачам. По словам Текслера, важно сформировать по территории области перечень перспективных работ на дорогах, в том числе учесть пожелания жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Нечаев стал и. о. министра дорожного хозяйства и транспорта. Возможно, он и возглавит министерство, но пока в пресс-службе губернатора называют его не иначе как претендентом на этот пост.