Москва, 26 сентября, 2019, 08:45 — ИА Регнум. Не готовы тратить большие деньги на ремонт в квартире или доме 51% жителей России. Они рассчитывают выделить на стройматериалы не более 100 тыс. рублей (без стоимости работ строительной бригады). Таковы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Около четверти граждан (24%), планирующих делать ремонт, готовы выделить от 100 до 500 тыс. рублей. Закладывают на ремонт больше 500 тыс. рублей лишь 10% опрошенных.

При этом 74% намерены только переклеить обои, 38% — штукатурить, выравнивать или шпатлевать стены, по 33% — красить стены и потолки. 32% планируют установить натяжные потолки, 27% — сантехнику или поменять полы.

Чаще всего стройматериалы для ремонта граждане покупают в «Леруа Мерлен» (35%), в специализированных магазинах (28%), на строительных рынках (24%), в ИКЕА (11%) или ОБИ (7%).

Опрос проведен в августе 2019 года. Опрошены 1600 человек старше 18 лет в 150 населенных пунктах в 52 регионах России. Статпогрешность не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, каждый десятый житель России (9%) задумывался о ремонте, но отложил его из-за отсутствия денег.

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