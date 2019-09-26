Сеул, 26 сентября, 2019, 08:45 — ИА Регнум. Число случаев заражения африканской чумой свиней (АЧС) в Южной Корее увеличилось до семи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

(сс)GDJ Свиньи

По их словам, еще одна вспышка африканской чумы была зафиксирована в районе Самсан-мён уезда Канхва города Инчхона.

Известно, что на ферме данное заболевание было обнаружено у двух свиней.

Специалисты отмечают, что 26 сентября также была зафиксирована гибель свиней на ферме в районе Канхва-ып уезда Канхва города Инчхона, на ферме города Чнджу провинции Кёнгидо и на ферме уезда Янчхон. В настоящее время группа инспекторов выясняет точные причины смерти животных.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A, согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека АЧС опасности не представляет.