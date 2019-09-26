Москва, 26 сентября, 2019, 08:39 — ИА Регнум. Повышение температуры воздуха ожидается в Москве 26 сентября, сообщает центр «Фобос».

Солнце

"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится малоградиентным барическим полем повышенного атмосферного давления, благодаря чему погода постепенно наладится, потеплеет и температурный фон вернется в климатическую норму», — говорится в прогнозе.

Синоптики ожидают облачную погоду с прояснениями без осадков. Температура воздуха днём в столице составит от 11 до 13 градусов, в Подмосковье — от 8 до 13 градусов. Скорость ветра не превысит 8 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, тёплая погода установится в октябре на всём севере европейской территории России, включая Москву и Московскую область.

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