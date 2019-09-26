Токио, 26 сентября, 2019, 08:40 — ИА Регнум. Мировой рынок сжиженного природного газа растет активнее, чем прогнозировали эксперты. К 2030 году он достигнет объема 700 млн тонн, заявил глава «Новатэка» Леонид Михельсон 26 сентября на международной конференции производителей и потребителей СПГ в Токио.

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

По его словам, аналитики сами подтверждают, что ошибались в прогнозах. Три года назад было заявлено, что к 2030 году объем рынка СПГ составит 470 млн тонн, текущий прогноз составляет 550 млн тонн. Российские специалисты сегодня полагают, что через десять лет рынок СПГ вырастет до 700 млн тонн.

Михельсон отметил, что мировые компании активно наращивают свои активы в области СПГ, при этом большое значение имеют экологические преимущества газа.

Как сообщало ИА REGNUM, во втором квартале 2019 года Россия поставила за рубеж почти вдвое больше СПГ, чем годом ранее. По данным Центробанка РФ, было экспортировано 17,7 млн кубометров сжиженного газа на $2,5 млрд.