Аддис-Абеба, 26 сентября, 2019, 08:40 — ИА Регнум. За последние 12 месяцев в результате межэтнических столкновений было убито более 1200 человек. Об этом сообщает ВВС Amharic со ссылкой на заявление Генеральной прокуратуры Эфиопии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Эфиопия

В заявлении ведомства говорится, что из-за конфликтов 1,2 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома.

Хотя насилие прекратилось, напряженность в отношениях между конкурирующими этническими группами, в основном из-за доступа к земле, остается главной проблемой премьер-министра Абия Ахмеда, передает телерадиокомпания.

В начале этого года некоторые правозащитные организации подвергли критике правительство за то, что оно заставило некоторых перемещенных лиц вернуться в свои родные районы, даже если они не чувствовали, что это безопасно.

Эфиопия состоит из девяти различных самоуправляющихся этнических регионов. По информации журналистов, в 2018 году около трех миллионов местных жителей были вынуждены покинуть свои дома в результате конфликта, что является самым высоким показателем в мире.