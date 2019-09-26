Лос-Анджелес, США, 26 сентября, 2019, 08:33 — ИА Регнум. Студия Infinity Ward прокомментировала новость о том, что режим игры Call of Duty: Modern Warfare Spec Ops Survival будет эксклюзивом PS4 до 1 октября 2020 года. Об этом 26 сентября сообщил портал PC Gamer.

Call of Duty Modern Warfare Spec Ops Survival

Тейлор Куросаки, отвечающий в студии за сюжетную составляющую, во время общения с её поклонниками в Twitter написал, что этот режим являешься лишь крайне малой частью игры. Он добавил, что только он станет эксклюзивом Sony и пояснил, что это было «сложное решение», которое лежит «за рамками их полномочий».

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Поклонники франшизы выразили недовольство после новости об эксклюзивности режима Spec Ops Survival для Sony. Предполагается, что он предоставит геймерам возможность отбиваться от волн врагов. Ранее разработчики сообщали, что все режимы будут доступны на всех платформах.