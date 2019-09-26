Москва, 26 сентября, 2019, 08:37 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве 26 сентября прогреется до +12°С. Об этом сообщает 26 сентября Гидрометцентр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный будет дуть со скоростью 3−8 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. ст.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 25 сентября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфланд рассказал, что тёплая погода установится в октябре на всём севере европейской территории России, включая Москву и Московскую область.