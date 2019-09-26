Strategist: австралийские роботы помогут США вернуться на Луну
Канберра, 26 сентября, 2019, 08:30 — ИА Регнум. Опыт Австралии в производстве робототехники и систем автоматизации, используемых в горнодобывающей отрасли, пригодится США в рамках программы НАСА по возвращению астронавтов на Луну, заявил сотрудник Австралийского института стратегической политики (ASPI) Малкольм Дэвис в статье для издания The Strategist.
По словам Дэвиса, для создания и технической поддержки объектов лунной базы потребуются роботизированные системы, которыми можно управлять дистанционно либо с окололунной станции Deep Space Gateway, либо с Земли.
Напомним, ранее Австралийское космическое агентство подписало соглашение с НАСА. В соглашении предусмотрено участие Австралии в американском проекте «Артемида», в рамках которого США планируют вернуть астронавтов на поверхность Луны в 2024 году.
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