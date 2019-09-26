Канберра, 26 сентября, 2019, 08:30 — ИА Регнум. Опыт Австралии в производстве робототехники и систем автоматизации, используемых в горнодобывающей отрасли, пригодится США в рамках программы НАСА по возвращению астронавтов на Луну, заявил сотрудник Австралийского института стратегической политики (ASPI) Малкольм Дэвис в статье для издания The Strategist.

NASA Лунный кратер

«Что может сделать Австралия в рамках американской программы по возвращению на Луну и будущих миссий на Марс? В гражданской космической стратегии указано, что Австралия располагает опытом создания робототехники и систем автоматизации для горнодобывающей отрасли, поэтому она может стать ценным партнёром для США в рамках организации лунных миссий», — считает Дэвис.

По словам Дэвиса, для создания и технической поддержки объектов лунной базы потребуются роботизированные системы, которыми можно управлять дистанционно либо с окололунной станции Deep Space Gateway, либо с Земли.

«В ряде случаев управление автоматизированными системами могут осуществлять непосредственно из Австралии. Люди и роботы будут работать бок о бок на лунной поверхности, с этой точки зрения австралийские компании могут внести непосредственный вклад», — добавил эксперт.

Напомним, ранее Австралийское космическое агентство подписало соглашение с НАСА. В соглашении предусмотрено участие Австралии в американском проекте «Артемида», в рамках которого США планируют вернуть астронавтов на поверхность Луны в 2024 году.

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