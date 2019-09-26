Нью-Дели, 26 сентября, 2019, 08:29 — ИА Регнум. Перебои с поставками нефти могут негативно отразиться на экономике Индии, которая в настоящий момент переживает не лучшие времена, заявил индийский эксперт Шафик Рахман в статье для издания Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Около 80% потребляемой нефти Индия получает за счёт импорта. Более того, постоянные перебои с поставками могут привести к росту цен на нефтепродукты на внутреннем рынке, что может замедлить индийскую экономику, которая и так переживает не лучшие времена», — отметил Рахман.

По словам эксперта, неустойчивая индийская экономика уже демонстрирует признаки рецессии: темпы годового роста уже упали до 5% — это самый низкий уровень за последние шесть лет.

«Ситуация может дополнительно осложниться на фоне резкого скачка цен на нефть. После атаки на Aramco 14 сентября рупия ещё больше обесценилась», — добавил Рахман.

Напомним, после Ирака Саудовская Аравия является для Индии вторым по величине источником нефти, на долю которой пришлось около 20% от общего объёма импорта нефти в 2018 году.

Атака на нефтяные объекты саудовской компании Aramco в ночь на 14 сентября привела к резкому снижению ежедневного уровня добычи нефти в Саудовской Аравии. Добыча нефти сократилась почти вдвое. В Эр-Рияде пообещали восстановить уровень добычи к концу сентября.

Ранее Индии пришлось полностью отказаться от импорта иранской нефти и сократить импорт нефти из Венесуэлы из-за угрозы американских санкций.

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