Москва, 26 сентября, 2019, 07:56 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поприветствовал народ Боливарианской Республики прямо с Красной площади в Москве. Видеоролик прогулки на фоне Кремля глава государства опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

Kremlin.ru Николас Мадуро

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На видео Мадуро вместе с супругой в сопровождении нескольких членов венесуэльской делегации прогуливается по ночной площади после проведённой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1176958678328664064

«Красная площадь. Три градуса. Приветствую венесуэльцев», — говорит Мадуро.

Затем он, обращаясь к гражданам своей страны, сообщает о достигнутых на переговорах с российским лидером договорённостях. В частности, об утверждённом соглашении о сотрудничестве двух стран,.

Венесуэльский лидер поблагодарил президента РФ и всю Россию. Мадуро отметил, он уезжает на родину «счастливым».

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в Москве состоялась встреча президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро.

Ранее глава Боливарианской Республики опубликовал в своём аккаунте в Twitter фотографии своего прибытия в Москву «на российскую родину». Он отметил, что цель его визита — укрепить «исторические и очень позитивные взаимоотношения» между Россией и Венесуэлой, а также «уважение между нашими народами».