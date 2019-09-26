Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2019, 07:57 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 26 сентября на полях 74-й Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН встречу с главой МИД Сирийской Арабской Республики (САР) Валидом Мауллемом. Об этом 26 сентября сообщил источник в российской делегации.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

«26 сентября в штаб-квартире ООН состоится встреча Сергея Лаврова с главой МИД Сирии», — приводит ТАСС слова источника.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провели встречу, на которой обсудили создание конституционного комитета Сирии и ряд кризисных ситуаций в регионе.