Красноярск, 26 сентября, 2019, 07:54 — ИА Регнум. Результаты мониторинга ситуации в Красноярском крае в 2019 году с инфекциями, передающимися клещами, 26 сентября опубликовало на своем сайте региональное управление Роспотребнадзора.

Andy Murray Клещ

Надзорным ведомством сообщается о 263 случаях заболевания клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ), в результате которых четыре человека погибли. Всего же в медучреждения края с жалобами на укусы клещей обратились 18 967 человек, что на 3 793 случая больше, чем за аналогичный период в 2018 году (15 174 человека).

Из числа заболевших энцефалитом, взрослых — 88,8%. Экстренная профилактика иммуноглобулином была проведена в 64,2% случаях обращения, в том числе 62% обратившимся детям.

Роспотребнадзор обращает внимание граждан, что переносчиком клещевого вирусного энцефалита является каждый сотый клещ, снятый с населения, а носителем клещевого боррелиоза — почти каждый третий.

Также сообщается, что доля прививающихся от клещевого энцефалита жителей Красноярского края за последние годы выросла до 33%.