Сеул, 26 сентября, 2019, 07:39 — ИА Регнум. Деятельность южнокорейского президента Мун Чжэ Ина одобряют 48,5% его соотечественников, сообщает Yonhap News со ссылкой на Real Meter.

Korea.net Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин

По данным соцопроса, проведенного с 23 по 25 сентября, не одобряют деятельность Муна также не мало южнокорейцев — 49,3%.

По мнению специалистов, уровень поддержки одобрения увеличился за счет проведения корейско-американского саммита и сдвигов в деле в отношении семьи нового министра юстиций.

Кроме того, уровень поддержки Современной демократической партии также увеличился на 3,8%, до 42%, Партии за демократию и мир и Партию справедливости — на 0,2%, до 1,4% и 5,1% соответственно.

С другой стороны, поддержка оппозиционной партии «Свободная Корея» сократилась на 3%, до 29,5%.