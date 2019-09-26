Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2019, 07:37 — ИА Регнум. Разговор между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером проходил в «сложный период», заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщило 26 сентября информационное агентство УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Зеленский прокомментировал слова критики в адрес лидеров Европейского союза во время разговора с президентом США.

Он отметил, что всегда был и остаётся благодарным европейским партнёрам за поддержку Украины. Однако разговор между Зеленским и Трампом состоялся в момент возвращения российской делегации в ПАСЕ, а также успехов РФ в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» для нас это большая угроза энергетической безопасности. Моё видение, личное, что «Северный поток — 2» — это постепенное снятие [антироссийских] санкций, это мое личное видение. А за всё остальное спасибо. Действительно, большую помощь для нас делают страны Европейского союза», — добавил Зеленский.

Напомним, из ранее опубликованной стенограммы разговора Зеленского и Трампа выяснилось, что президент Украины считает недостаточной помощь Украине, оказываемую странами Евросоюза.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава США Дональд Трамп призвал расследовать деятельность членов Демократической партии США, ранее ездивших на Украину и оказывавших давление на Зеленского.