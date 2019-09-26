Вашингтон, 26 сентября, 2019, 07:29 — ИА Регнум. Серию запросов для проведения всестороннего срочного расследования заморозки президентом США Дональдом Трампом военной помощи Украине в размере $400 млн направил старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба комитета.

Senator Bob Menendez Сенатор США Роберт Менендес

Также сообщается, что сенатор намеревается выяснить, действительно ли Белым домом ставилось условием выделения данной военной помощи обнародование данных о сыне бывшего вице-президента Джозефа БайденаХантера на Украине. Как считает Менендес, таким образом администрация пыталась получить преимущество для Трампа на будущих президентских выборах в США.

При этом, по мнению сенатора, изложенному им в письмах генеральному инспектору Госдепартамента Стивену Линику, госсекретарю Майклу Помпео и исполняющему обязанности руководителя аппарата Белого дома Мику Малвэни, в случае, если данный факт будет подтверждён, это будет считаться «неприемлемым злоупотреблением властью», которая «подрывает деятельность по оказанию помощи (зарубежным странам), находящуюся в компетенции Госдепартамента».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 24 сентября, президент США Дональд Трамп распорядился приостановить выделение $400 млн Украине в качестве военной помощи из-за высокого уровня коррупции в этой стране.