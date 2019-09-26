В РФ рассказали, к чему приведут игры Киева и отказ НАТО: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 26 сентября, 2019, 10:00 — ИА Регнум.
- Об играх Киева в пересмотр «формулы Штайнмайера»;
- Отказ НАТО от моратория на РСМД чреват новой конфронтацией;
- Путин поручил не забрасывать экономику деньгами;
- Лавров назвал Белоруссию союзником России;
- Госдума откроет доступ к данным геолокации.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 12:00 мск.
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