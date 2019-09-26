Благовещенск, 26 сентября, 2019, 07:16 — ИА Регнум. Отвечая на вопросы журналистов, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин допустил возможность именем Владимира Путина назвать стартовый комплекс на одном из космодромов страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин во время посещения космодрома «Восточный»

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Также Дмитрий Рогозин не исключил возможности назвать именем Владимира Путина и космодром «Восточный».

"Я думаю, придёт время и для этого», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, именем великого художника-мариниста Ивана Айвазовского назван международный аэропорт Симферополя.