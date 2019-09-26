Москва, 26 сентября, 2019, 07:09 — ИА Регнум. На торгах 25 сентября в Европе пара доллар/рубль повышалась до 64,48 на фоне снижения нефтяных котировок и укрепления доллара США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Закончились торги по рублю смешанно. Он подешевел к доллару, но зато укрепился к фунту и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,25%, до 64,14 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,37%, до 70,22 руб., фунт/рубль — на 0,79%, до 79,30 руб.

Цена на Brent снизилась до $61,21. Основной причиной её падения стала новость о том, что нефтяная компания Saudi Aramco нарастила объем добычи нефти свыше 11 млн баррелей в день. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Доллар укрепился на ожиданиях, что США с Китаем заключат торговое соглашение. Президент США Трамп заявил, что договор может быть заключен раньше, чем ожидалось. Также он заявил, что заключено торговое соглашение с Японией.

Сегодня, 26 сентября, на торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется в минусе на 0,3%. Это наблюдается коррекция после вечернего роста.

На открытии торгов рубль испытает давление от нефтяного рынка. А так как налоговый период близок к завершению, то оно усилится к концу недели. На сегодня ценовой диапазон для движения цены находится между уровнями 63,68—64,60 руб.

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