Кушва, Свердловская область, 26 сентября, 2019, 06:58 — ИА Регнум. На Урале вынесен приговор 52-летнему ранее судимому жителю Кушвы, обвиняемому в убийстве 72-летней матери (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

За колючей проволокой

Мужчина признан виновным и приговорён к девяти годам лишения свободы. Он отправится в колонию строгого режима.

Следствием и судом установлено, что преступление произошло 18 февраля 2019 года. В тот день между находившимся в состоянии алкогольного опьянения подсудимым и его матерью произошёл конфликт в квартире дома по улице Республики. Пенсионерка упрекала сына за то, что он пьянствует и нигде не работает. В итоге, вооружившись ножом, подсудимый ударил женщину, которая скончалась от полученного ранения.