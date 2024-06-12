Москва, 12 июня, 2024, 12:36 — ИА Регнум. День России следует отмечать как символ неразрывности российской государственности. Об этом 12 июня заявил президент Владимир Путин на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий за 2023 год.

Кадр из видео kremlin.ru

Он отметил, что этот праздник в России отмечают с уважением к стране, с почитанием её многовековой истории, заветов предков, их достижений и побед.

«Считаю необходимым, исторически верным отмечать День России как символ неразрывности тысячелетнего пути нашего Отечества», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что слава и державная мощь Древней Руси развивались и крепли в величайшие эпохи Московского царства, Российской Империи и Советского Союза. Все эти этапы — одно неразрывное целое с современной Россией, подчеркнул он.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, более 400 человек в День России исполнили гимн страны на Рюриковом городище в Великом Новгороде. Ранним утром там прошла акция «Рассвет России». Это событие открыло мероприятия, приуроченные к празднику.