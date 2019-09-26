Якутск, 26 сентября, 2019, 06:35 — ИА Регнум. В Якутии установили лимит на добычу дикого северного оленя в 2019 году — 21 704 особей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительства республики.

Правительство.янао.рф Северный олень

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«Общая численность дикого северного оленя в Якутии составляет 159 066 особей, из них: лено-оленекская популяция — 84 тыс., сундрунская популяция — 27 тыс. голов, яно-индигирская — две-три тыс., лесная популяция — 45 066 особей», — пояснили в департаменте охоты минэкологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

Увеличение лимита добычи дикого северного оленя связано со стабильной популяцией этого зверя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии задержали группу браконьеров, которые незаконно добыли 38 северных оленей.