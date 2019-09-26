Путин высказался об инфляции, Лавров — по Грузии и США: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 26 сентября, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Берлускони является подследственным по делу об убийствах;
- Президент России объяснил, почему в стране низкая инфляция;
- Глава МИД РФ выступил за возобновление авиасообщения с Грузией;
- Лавров сказал о мелочности руководства США;
- В Госдуму внесён законопроект о временных мусорных полигонах.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 10:00 мск.
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