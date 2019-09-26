Москва, 26 сентября, 2019, 05:43 — ИА Регнум. Ядерное противостояние 1980-х годов может стать итогом отказа НАТО от предложения России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в ЕС, написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Комментируя сообщения о том, что НАТО не приняло предложение Москвы ввести мораторий на размещение на европейской территории ракет после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Пушков написал:

«НАТО отказалась от предложения России о моратории на размещение РСМД в Европе. Это указывает на то, что, вопреки своим заверениям, альянс готовится к размещению ядерных ракет США средней дальности в Европе. Континент рискует вернуться к ситуации ядерного противостояния 1980-х гг».

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Напомним, по данным СМИ, НАТО не согласилось на призыв российского президента Владимира Путина ввести вслед за Россией мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в ЕС.