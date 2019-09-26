Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2019, 05:32 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор достиг успехов в решении проблемы с нелегальными мигрантами, заявил президент Дональд Трампа на пресс-конференции в Нью-Йорке.

ProtoplasmaKid Андрес Мануэль Лопес Обрадор

«Президент Лопес Обрадор — невероятный партнёр. И он хорошо делает свою работу в Мексике. Борьба с картелями ведется, число мигрантов ощутимо снижается. Очень ощутимо снижается», — заявил он.

Трамп подчеркнул, что успехи в решении проблемы с нелегальными мигрантами, пытавшимися проникнуть на территорию США из Мексики, были достигнуты безо всякой помощи американского Конгресса. Он также добавил, что представителям Демократической партии плевать на Соединенные Штаты, в отличие от команды Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября президент США Дональд Трамп отчитался о снижении потока нелегальных мигрантов, прибывающих в США с территории Мексики. По его данным, число нелегалов, попавших в Соединенные Штаты, снизилось на 92,2% в период с мая по сентябрь 2019 года.