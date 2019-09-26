Село Средние Пахачи, Камчатский край, 26 сентября, 2019, 04:54 — ИА Регнум. На Камчатке обсуждают казус чиновников, которые отчитались о запуске отопительного сезона на объекте, который представляет собой руины. По словам губернатора Владимира Илюхина, котельной в селе Средние Пахачи не существует лет 20, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эдуард91 Котельная

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Министр ЖКХ и энергетики региона Олег Кукиль сообщил, что с 20 сентября будет запущена котельная в Средних Пахачах Олюторского района.

На его заявление тут же на YouTube появился ролик от местного жителя, в котором автор говорит, что котельная, о которой говорил министр, давно превратилась в руины и не действует. Жители посёлка свои дома топят дровами.

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин выпустил своё видеообращение по этому поводу, в котором признал, что котельной в селе нет лет 20.

«Очень хочется постебаться по этому поводу тоже, потому что я точно знаю, что котельной в Средних Пахачах нет. Это объект, который лет 20, наверное, назад был закрыт. Что имел в виду министр, я обязательно у него поинтересуюсь. Но он не был там точно. Думаю, сейчас побывает», — сказал Владимир Илюхин.

В Средних Пахачах проживают около 340 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, управляющие компании в Петропавловске-Камчатском тормозят запуск отопительного сезона — не во всех домах открыли запорные арматуры.