Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2019, 04:17 — ИА Регнум. Ответственность за ситуацию на Украине лежит во многом на Европейском союзе, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский радикал

"В том, что эта нелегитимная власть появилась в Киеве через сутки после подписания соглашения [об урегулировании политического кризиса на Украине], я считаю, прямая вина наших коллег из Евросоюза», — сказал Лавров.

Российский министр отметил, что страны ЕС «пытаются все свои подходы к урегулированию кризиса в Донбассе выстраивать вокруг того, что надо выполнять Минские договорённости». При этом требуют, чтобы это сделала Россия.

Москву при этом обвиняют в возвращении Крыма и помощи ДНР и ЛНР. Но Брюссель игнорирует тот факт, что Крым и Донбасс Украина потеряла не просто так.

«Кризис начался не тогда, а когда Франция, Германия и Польша оказались бессильными в отстаивании своих собственных подписей. Государства ЕС, включая два ведущих — Францию и Германию, поставили подписи, а не просто министры иностранных дел в личном качестве. Они капитулировали перед толпой ультрарадикалов, которые заявили о том, что они создают не правительство национального согласия, как было записано 21 февраля 2014 г. и под чем подписались европейцы, а правительство победителей», — сказал Лавров.

Российский министр отметил, что представителям ЕС становится «очень неловко и неуютно», когда им напоминают о происходящем на майдане и о том, кто, когда и как пришёл к власти на Украине — за полтора месяца до «крымских событий».

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Напомним, соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине было подписано 21 февраля 2014 г. тогдашним украинским президентом Виктором Януковичем и лидерами парламентской оппозиции — Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком.

Свидетелями подписания были министры иностранных дел Германии и Польши — Франк-Вальтер Штайнмайер и Радослав Сикорский, а также глава департамента континентальной Европы министерства иностранных дел Французской Республики Эрик Фурнье. Российская сторона отказалась подписывать документ.

Украинские радикалы заявили, что соглашение их не устраивает. Янукович же спешно эмигрировал в тот же день. На следующий день Александр Турчинов был избран новым спикером Верховной рады, а 23 февраля стал и.о. президента Украины.