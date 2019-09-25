Москва, 26 сентября, 2019, 02:58 — ИА Регнум. Демонстрация украинским президентом Владимиром Зеленским пули с трибуны ООН — всё тот же старый подход Киева, написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко и Зеленский

Комментируя дебют Зеленского на Генассамблее ООН, Пушков заявил:

«С простреленными кусками автобуса и пробитым пулями знаменем Евросоюза любил выступать в международных аудиториях [экс-президент Украины Пётр] Порошенко. Зеленский с пулей — бледная копия. Как от нового президента от него могли ждать новых подходов, а не избитых приёмов и надоевших многим жалоб на Россию».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, выступая в ООН, Зеленский достал пулю 12,7 мм калибра, которая якобы убила одного из украинских боевиков — Василия Слипака, ранее выступавшего как певца.

«Я показываю вам этот предмет. Это предмет погубил его жизнь».