Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2019, 02:39 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп согласился не вводить пошлины на импорт автомобилей из Японии, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам встречи с американским лидером.

White House Синдзо Абэ и Дональд Трамп

«Я четко заявил президенту Трампу, что по торговому соглашению между США и Японией не будут вводиться дополнительные пошлины на японские автомобили и запчасти, и Трамп с этим согласился», — заявил он.

Он выразил уверенность, что эти слова найдут свое отражение в достигнутом между США и Японией торговом соглашении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября глава МИД Японии Тосимицу Мотэги отчитался о завершении переговоров между японской и американской делегациями о заключении нового торгового соглашения. По словам Мотэги, содержание соглашения будет объявлено позднее.