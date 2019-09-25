Байконур, Казахстан, 26 сентября, 2019, 02:42 — ИА Регнум. Международная космическая станция (МКС), возможно, изменится, но будет существовать вечно, заявил Дмитрий Рогозин, комментируя журналистам успешный старт к МКС, осуществленный 25 сентября с космодрома Байконур.

МКС

По словам Рогозина, дело даже не в технических сроках эксплуатации станции, их продлении до 2023 или 2028 года. А в исторической необходимости проекта, в котором сейчас участвуют Россия, США, Европа, Япония, но в будущем должны участвовать все страны ООН.

Станция изменится внутренне и внешне, станет сборочным цехом, ремонтной базой и заправкой для кораблей дальнего космоса.

«Это ступенька, на которую человечество обязательно должно опираться, прежде чем двигаться дальше», — подчеркнул глава Роскосмоса.