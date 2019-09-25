Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2019, 02:05 — ИА Регнум. Если Киев затеял очередные игры с пересмотром «формулы Штайнмайера», это не поможет процессу урегулирования ситуации между Украиной и Донбассом, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту».

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Лавров рассказал, что ознакомился с заявлением украинского коллеги Вадима Пристайко, что «необходимо подписать «формулу Штайнмайера», как об этом договаривались четыре года назад».

При этом, отметил Лавров, Пристайко заявил, что «формула» — это просто формула», сама по себе не жизнеспособная. А чтобы она стала жизнеспособной, она нуждается в пересмотре, но в каком — не уточнил.

«Но если это опять игры в пересмотр того, что было уже решено, то это не поможет процессу», — сказал Лавров.

Российский министр выразил надежду, что украинские коллеги откажутся от практики своего предыдущего президента Петра Порошенко, «который просто перевирает различные истории, относящиеся к работе «нормандского формата».

Например, он заявил в одном из недавних интервью, что «никакого соглашения Штайнмайера не существует в природе. Нет «соглашения Штайнмайера», никакой «формулы Штайнмайера», якобы с кем-то согласованной».

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Как отметил Лавров, Порошенко в этом интервью совершенно исказил суть соглашения по этой формуле. Бывший украинский президент заявил, что Франк-Вальтер Штайнмайер, когда был германским министром иностранных дел, предложил следующее:

«Чтобы после того, как будет сформирован компонент безопасности и «состоится безупречная организация выборов», закон об особом режиме местного самоуправления вводился не через две недели после выборов, когда избирательные комиссии подсчитывают их итоги, а в день выборов, когда ОБСЕ выдаст отчёт, что выборы были свободными».

Лавров подчеркнул, что такая интерпретация Порошенко — полное искажение «формулы Штайнмайера». В Минских соглашениях сказано, что выборы в ДНР и ЛНР должны проходить после принятия закона об особом статусе. При этом порядок проведения выборов необходимо согласовывать с ЛНР и ДНР.

«Закон законом, но мнение этих самопровозглашенных республик должно быть учтено», — сказал Лавров.

А то, что Порошенко заявил, будто «прежде чем предоставить статус, он должен знать, кому его предоставляет», говорит о такой позиции бывшего президента Украины: особый статус ДНР и ЛНР могут получить лишь тогда, «когда там выберут тех, кто ему нравится».

Ничего общего с демократией такой подход не имеет, подчеркнул Лавров.

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