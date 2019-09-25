Вашингтон, 26 сентября, 2019, 01:44 — ИА Регнум. Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о приостановке разрешения на въезд в Соединенные Штаты представителям властей Ирана и Венесуэлы в рамках якобы борьбы с коррупцией. Об этом Трамп заявил в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке.

Флаг США

«Ради борьбы с коррупцией со стороны диктаторских режимов Венесуэлы и Ирана я подписал указ, запрещающий въезд в Соединенные Штаты чиновникам высокого ранга и их семей», — заявил он.

Согласно указу, в страну запрещен въезд представителям властей Венесуэлы, которые поддерживают законно избранного президента Николаса Мадуро. Однако тех, кто пытается «помочь стать Венесуэле вновь эффективной и демократической страной», этот запрет не касается. Также въезд на территорию США запрещен и представителем властей Ирана и их семей.