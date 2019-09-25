Кишинёв, 26 сентября, 2019, 01:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Молдавии Майя Санду подтвердила, что есть вероятность того, что Молдавия останется без российского газа с 1 января 2020 г. Как передает ИА REGNUM, Санду что это возможно, если Россия и Украина не достигнут соглашения относительно транзита.

Нехватка газа

Правительство Молдавии, по ее словам, готовится к разным сценариям. «Есть некоторые технические решения. Одно из них состоит в том, чтобы закупать и хранить газ на Украине», — сказала она. И отметила при этом, что для обеспечения газом всей территории Молдавии объемов хранения, которые может предложить Украина, не хватает.

Что касается «румынского газа», то по ее словам, строительство газопровода завершится не раньше марта 2020 года, так что этой зимой на поставки «румынского газа» рассчитывать не стоит.