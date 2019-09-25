Байконур, Казахстан, 26 сентября, 2019, 01:34 — ИА Регнум. Американские санкции и отсутствие визы не мешают мне руководить Роскосмосом, 25 сентября заявил Дмитрий Рогозин, комментируя журналистом старт пилотируемого «Союза МС-15» с космодрома Байконур.

Сергей Мамонтов Дмитрий Рогозин

«Отношусь к этому решению равнодушно, но с точки зрения отношений в рамках ООН это совершенно неправильная ситуация», — сказал Рогозин, отметив, что под американскими санкциями он находится уже с 2014 года, но руководить Роскосмосом и общаться с американскими и европейскими коллегами они никак не мешают.

Рогозин подчеркнул, что не видит проблем с точки зрения организации работы. По его словам, кто ему нужен — уже здесь, а кто хочет работать — приедет.

По словам Рогозина, высказываться о «политической составляющей» проблемы невыдачи виз — дело официальных властей.

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О «мелочности и недобропорядочности этих людей» ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя отказ Вашингтона выдать визы российским дипломатам, политикам и чиновникам.

Лавров напомнил о доброжелательном шаге Москвы в 2018 году, разрешившей приезд находящимся в санкционном списке американцам. И отметил, что «американская исключительность» не позволила США выполнить данное тогда обещание Вашингтона принять уже подсанкционных российских граждан.