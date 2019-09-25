Вашингтон, 26 сентября, 2019, 00:33 — ИА Регнум. Американский президент Дональд Трамп предал Соединенные Штаты и их интересы, заявила экс-госсекретарь США и соперник Трампа на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Хиллари Клинтон

«Президент США предал нашу страну. Это не политическое заявление — это суровая реальность, побуждающая нас к действию. Он — явная и действительная угроза тем вещам, которые делают нас сильными и свободными», — заявила она.

Клинтон добавила, что поддерживает требование импичмента президента США Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью журналу People Хиллари Клинтон выступила в поддержку решения Конгресса США начать процедуру импичмента Трампа. Она подчеркнула, что сложившуюся ситуацию в Соединенных Штатах она считает чрезвычайной.