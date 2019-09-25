Лавров рассказал о мелочности американского руководства
Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2019, 00:35 — ИА Регнум. Отказ в визах российским делегатам на Генассамблею ООН — не первый случай, когда официальные лица США ведут себя недобропорядочно, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту».
Отвечая на вопрос об ответных мерах Вашингтону по поводу отказа российским дипломатам, политикам и чиновникам в визах, помешавшего им побывать на Генассамблее ООН, Лавров сказал:
Он напомнил, что в 2018 году Москва разрешила въезд в страну высокопоставленным американцам, которые находились в санкционном списке, в том числе конгрессмену Рону Джонсону — в ответ на обещания Вашингтона также впустить в Штаты российских граждан из американского чёрного списка.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров 24 сентября в ООН заявил, что десять человек не смогли принять участие в 74-й сессии Генассамблеи, так как не получили американских виз.